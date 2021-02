Saint-Pascal se dote d’un système d’alertes pour ses citoyens  

Pour répondre au Règlement du ministère de la Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre, la Ville de Saint-Pascal a fait l’acquisition d’un logiciel d’alertes et de notifications pour rejoindre rapidement, massivement et efficacement les citoyens.

Afin de recevoir des alertes relatives à divers évènements tels que des situations d’urgence, des avis d’ébullition ou des fermetures de route, les citoyens de Saint-Pascal doivent se rendre au www.villesaintpascal.com. Sur la page d’accueil se trouve le bouton « Alertes aux citoyens » qui amène l’usager vers une page dédiée à l’inscription.

Le logiciel pouvant se configurer sur mesure par les utilisateurs, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications soit par téléphone, mobile, texto ou courriel. Les alertes sont également retransmises en temps réel sur la page Facebook de la Ville de Saint-Pascal.

Puisque l’efficacité de ce type de logiciel se mesure avec son nombre d’utilisateurs, la Ville de Saint-Pascal organise un tirage de 500 $ en argent des Gens d’affaires, parmi les citoyens ayant leur résidence à Saint-Pascal qui s’inscriront avant le 28 février 2021. Une preuve de résidence sera demandée à la personne gagnante. Les détails du tirage se trouvent au www.villesaintpascal.com.