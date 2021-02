Santé publique : Inquiétude quant aux déplacements des motoneigistes

Le retour en zone orange de la région amène son lot de questionnements quant aux déplacements des gens des régions plus chaudes vers les six régions qui bénéficient d’allègements, comme le Bas-Saint-Laurent, où il y a très peu de cas de COVID-19.

Les barrages policiers sont exclus de l’équation en raison de leurs difficultés à les mettre en place lorsque les commerces, industries et écoles sont ouverts. Les déplacements ne sont toutefois pas recommandés et ceux qui le font doivent appliquer les règles de leur zone rouge.

« Il y a le couvre-feu qui élimine la possibilité que des gens viennent faire la fête dans le Bas-Saint-Laurent jusqu’à tard dans la nuit », a dit le directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent Sylvain Leduc, en faisant référence au couvre-feu qui passe à 21 h 30 le 8 février.

Toutefois, les déplacements des motoneigistes entre régions seront dans la mire de la Santé publique et des autorités.

« Ce qui nous inquiète dans les déplacements, c’est les déplacements des motoneigistes qui pourraient se réunir dans les relais. On va devoir faire respecter les interdictions de rassemblement, car il y aura possiblement des gens de l’extérieur ici », a dit Dr Leduc, qui estime qu’il pourrait s’agir de zones à risque.

Vaccination

La région du Bas-Saint-Laurent reprendra dans les prochains jours la vaccination grâce à quelques doses de vaccins Moderna. Dans deux semaines, des lots de vaccins Pfizer seront aussi envoyés.

À la fin du mois de février, on espère avoir vacciné 10 000 personnes de plus.

Au niveau des hôpitaux, mentionnons que trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent.

Zone orange nouveau genre

Rappelons que le Bas-Saint-Laurent revient en zone orange le 8 février, mais pas avec les mêmes règles que la zone orange de l’automne.

Le couvre-feu passera à 21 h 30, les commerces non prioritaires, les soins personnels, les gyms rouvrent leurs portes, ainsi que les salles à manger des restaurants et on permet la reprise d’activités sportives et de loisirs (jusqu’à huit personnes à l’extérieur et en solo ou en duo à l’intérieur).

Il y a toujours une interdiction de rassemblements à l’intérieur des résidences et sur les terrains privés. Le télétravail demeure obligatoire lorsque possible. Les bars demeurent fermés.

La zone orange touche 10 % de la population du Québec. Mercredi, le Bas-Saint-Laurent enregistrait cinq cas à son bilan quotidien.