Soutien pour 18 projets artistiques et littéraires

Le Conseil des arts et des lettres du Québec ; les MRC de Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup et Témiscouata ; les villes de La Pocatière, Matane, Mont-Joli et Rimouski ; en collaboration avec le Collectif régional de développement et Culture Bas-Saint-Laurent, sont heureux d’annoncer un soutien de 349 150 $ à sept artistes professionnels et dix organismes artistiques dans le cadre du Programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent.

Au Kamouraska, Maxime Ethier reçoit un soutien d’artiste et écrivain. Les projets d’organismes artistiques soutenus sont ceux du Centre d’art de Kamouraska et de Vrille art actuel.

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme, en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.