Sports Experts déménagera au Centre La Pocatière

Le magasin Sports Experts situé actuellement au Carrefour La Pocatière déménagera au Centre La Pocatière prochainement. Cette relocalisation permettra à la bannière de doubler la superficie du magasin actuel.

Le président et directeur général de Groupe Boucher Sports Martin Boucher a confirmé en exclusivité la nouvelle au Placoteux. Le nouveau magasin reprendra essentiellement ce qui était jadis l’ancien local du Dollarama, mais également d’autres espaces environnants.

« Avec tout ce qui se passe dans le commerce de détail, on est bien heureux de faire ces investissements-là. Groupe Boucher Sports a toujours cru aux régions. Nous sommes en bonne santé et c’est toute la région de La Pocatière qui va en profiter », a-t-il déclaré.

Ce déménagement permettra à Sports Experts de bonifier son offre de produits en proposant de nouvelles marques à sa clientèle. Le service d’atelier actuellement offert au magasin du Carrefour La Pocatière demeurera, a assuré Martin Boucher.

« On parle souvent des fuites commerciales en région, mais si on propose chez nous la même chose que les gens vont chercher ailleurs, nous on fait le pari qu’ils vont choisir d’acheter chez nous », a ajouté le président et directeur général.

Embauches

Sports Experts emploie actuellement de sept à huit employés à son magasin de La Pocatière. Avec le réaménagement prévu au Centre La Pocatière, Martin Boucher prévoit consolider son équipe actuelle et doubler son nombre d’employés afin de combler les besoins occasionnés par une plus superficie plus grande du magasin.

« Le Centre La Pocatière rassemble déjà plusieurs grandes bannières comme Canadian Tire, Walmart, Dollarama et IGA. En nous greffant à ça, nous croyons que ça sera bénéfique pour tout le monde », poursuit-il.

Groupe Boucher Sports possède 29 magasins sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et l’Entrepôt du Hockey. Le Groupe est propriétaire du magasin de La Pocatière depuis plus d’un an, en partenariat avec le gérant François Martin. Le déménagement au Centre La Pocatière est prévu pour l’été 2021.