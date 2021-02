Un bal pour tous : objectif dépassé

Un bal pour tous est un projet d’équité sociale visant à offrir un bal des finissants à des étudiants moins fortunés.

La région desservie regroupe les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, soit sept écoles secondaires. Ce service communautaire complètement gratuit offre le prêt d’habits de bal, mais aussi, à l’aide de partenaires, des services tels que la coiffure, l’esthétique, le transport, le nettoyage, la couturière, etc.

Marion Perreault, chargée du projet, avait fixé un objectif de 35 habits pour la première année de vie de ce projet. Grâce à l’implication citoyenne, un peu plus de 65 habits ont, jusqu’à maintenant, été donnés pour la cause. Ces dons permettront de créer un inventaire considérable de robes et de complets, les finissants choisiront donc un ensemble à leur image et parmi une grande variété. « Cela surpasse nos attentes, la réponse face à ce projet est impressionnante et très positive. Je tiens à remercier tous les donneurs pour leur générosité et leur soutien. Le bal des finissants est une journée qui marque un tournant important dans la vie d’un étudiant, il est primordial que chacun puisse en profiter et en garder des souvenirs inoubliables, peu importe leur situation financière », affirme Marion Perreault.

Il est toujours possible de faire don d’articles ou de services. Pour ce faire, joignez Marion Perreault, chargée de projet, au 581 337-0341 ou encore au ici.ml.mp@gmail.com.