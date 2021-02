Un exécutif renouvelé pour la circonscription de Côte-du-Sud

L’association locale du Parti Québécois de la circonscription de Côte-du-Sud s’est rassemblée virtuellement le dimanche 7 février. Outre l’élection de l’exécutif local, l’assemblée générale a permis de faire le bilan de la dernière année et de présenter le Projet national, dévoilé au conseil national de novembre 2020.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, était présent afin d’adresser aux membres un message rassembleur. « Je vous invite à faire partie du mouvement et de contribuer à rebâtir le camp du OUI. C’est une étape importante et surtout, passionnante », a-t-il déclaré aux personnes présentes. Le nouvel exécutif de la circonscription de Côte-du-Sud est composé de : Michel Forget, à la présidence, Olivier Bérubé, conseiller jeune, Valérie Bérubé, conseillère jeune, Daniel Barbeau, conseiller, Alain Bois, conseiller, Michel Boivin, conseiller, Frances Bordeleau, conseillère, Lynda Racine, conseillère, Michel Hudon, adjoint, Noël Thériault, adjoint.

« Les conseillères et conseillers se partageront de nombreux dossiers, notamment les relations avec les membres et avec la communauté, le financement et l’organisation. Notre base militante est solide, les personnes élues seront présentes sur le terrain et très motivées à rebâtir le camp du OUI. Dans les prochaines semaines, nos membres seront consultés afin de bonifier le Projet national, qui deviendra notre prochain programme », a déclaré Michel Forget, qui assume la présidence de l’association locale de Côte-du-Sud.