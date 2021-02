Une Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli réinventée

Pour sa 26e édition, la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli s’est réinventée afin de créer une programmation hors du commun, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Tout au long de la semaine, des sculpteurs professionnels seront à l’œuvre devant 12 commerces partenaires de Saint-Jean-Port-Joli. À la marina, une sculpture de glace aux formes d’une populaire légende du village sera réalisée. Pour ce qui est du Parc des Trois-Bérets, deux immenses sculptures de neige prendront place sur le site en plus d’une gigantesque glissade.

Dans le cadre du volet familial, ce sont 28 blocs qui seront disponibles sous réservation à la COFEC (info@lacofec.org ou au 418 598-9465) pour réaliser des œuvres sous le signe de la créativité des tout-petits au plus grands. Enfin, une Fête d’hiver ne peut avoir lieu sans ses classiques feux d’artifice. Cette année, ils se tiendront le samedi 20 février à 19 h, à un lieu tenu secret, qui n’est pas le traditionnel Parc des Trois-Bérets. L’indice qu’il est possible de divulguer : regardez vers le Fleuve, tout en restant dans le confort de votre cour. Il sera possible d’entendre les effets sonores en syntonisant le 105,5 sur la radio.

Le comité organisateur et la COFEC vous rappellent de respecter les mesures sanitaires en vigueur énumérées sur les différentes affiches devant les commerces et sur le site.