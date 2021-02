UPA : Une 90e assemblée générale à distance

« Avant, les vendeurs, les vétérinaires entraient à la ferme, c’était normal. Là, ce n’est plus cela et il faut tout désinfecter. C’est sur rendez-vous. On n’entre plus dans l’étable comme avant », a dit Gilbert Maquis, président de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.

« Le quatrième versement devrait sortir d’ici le 11 février et l’attente est grande. Il manque de fourrage pour nourrir les animaux jusqu’à la nouvelle récolte. Ça demande des sous. On est en plein hiver, on ne peut pas le nier. On souhaite que la quatrième avance soit adéquate pour que nos producteurs puissent contacter des vendeurs de fourrage pour alimenter leurs animaux. Il y en a qui ont été obligés de réduire leurs troupeaux », d’ajouter M. Marquis, ajoutant que comme la situation se prolonge depuis plusieurs étés ici dans la région, il n’y a plus de réserves pour plusieurs.