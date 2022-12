22 lieux de diffusion reçoivent l’accréditation Scène écoresponsable

L’accréditation Scène écoresponsable a récemment été octroyée à 22 lieux de diffusion, parmi lesquels 18 en sont à leur première accréditation. Cette cohorte de salles nouvellement reconnues marque également l’accréditation d’un premier théâtre en Colombie-Britannique.

Le programme Scène écoresponsable reconnaît depuis quelques années les salles de spectacle pour leur engagement en développement durable en leur accordant une accréditation et un niveau Or, Argent ou Bronze. Au total, le comité formé d’experts des domaines du développement durable et des arts vivants a accordé l’accréditation à une soixantaine de salles au Canada. La Salle André-Gagnon de La Pocatière a obtenu une accréditation argent.

« Notre équipe est ravie de l’engouement croissant que suscite l’accréditation auprès des lieux de diffusion. La transition socioécologique s’accélère dans le milieu culturel et Scène écoresponsable permet de reconnaître en ce sens les efforts et l’excellent travail des artisans », a déclaré Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables.

Source : Conseil québécois des événements écoresponsables