25 ans pour les Arts de la Scène

Les Arts de la Scène de Montmagny franchissent une étape importante de leur histoire, pratiquement dans le plus grand secret. Le 16 février 1998, l’organisme connu jadis sous le nom de Corporation des Arts de la Scène de Montmagny était créé. Vingt-cinq ans plus tard, le chemin parcouru est considérable.

La nouvelle directrice générale des Arts de la Scène de Montagny, Cynthia Lamontagne, aborde l’étape anniversaire de son organisme avec humilité, alors que les ADLS, dans sa forme courte, nous ont pourtant habitués à plus de faste dans le passé. « Ce sont les 25 ans de la création, mais pas notre 25e programmation, nuance-t-elle. Les premières années, il n’y avait pas beaucoup de spectacles », rappelle-t-elle.

Une recherche dans les archives de l’organisation ne lui a d’ailleurs pas permis de mettre la main sur cette fameuse programmation qui a donné le coup d’envoi réel aux ADLS. Originaire de la région de Montmagny et membre de l’équipe des Arts de la Scène depuis 15 ans, elle se rappelle néanmoins comment les premiers spectacles professionnels – Broue, Céline Dion – présentés à Montmagny ont en quelque sorte été le prélude à la corporation qui a vu le jour quelques années plus tard. « Un groupe de personnes de Montmagny s’est dit : “Il y a des offres [de spectacles], pourquoi ne pas créer un organisme pour en recevoir sur une base régulière?” »

Trois personnes clés qu’elle a eu la chance de côtoyer — Marc Couillard, fondateur et président durant 18 ans; Jean-François Roy, directeur des loisirs à Montmagny; Christian Noël, directeur général de janvier 2000 à août 2022 — ont, selon elle, eu un impact considérable sur le devenir de l’organisme. « Christian, particulièrement, c’était un visionnaire, un gars de projets », poursuit celle qui a été son bras droit jusqu’à tout récemment.

À son arrivée aux Arts de la Scène en 2008, Cynthia Lamontagne se souvient qu’une quarantaine de spectacles figuraient à la programmation régulière. Quinze ans plus tard, ce nombre oscille entre 80 et 90. « Si on considère tous les événements corporatifs privés pour lesquels nous sommes sollicités, et les événements où nous sommes mandatés par la Ville de Montmagny, je dirais qu’on est derrière 150 spectacles par année », enchaîne la directrice générale.

Explosion de l’offre

Cynthia Lamontagne attribue une partie de la croissance des Arts de la Scène à l’ajout de lieux de diffusion complémentaires à la salle Edwin-Bélanger, qui a toujours fait office de scène principale pour les plus gros noms de passage à Montmagny. La Salle Promutuel Assurance et le Cabaret Cogeco adjacent, où se trouvent également les bureaux des ADLS, ont permis de développer une offre en spectacles de petite envergure qui a contribué à l’explosion de l’offre culturelle en arts de la scène sur la Côte-du-Sud. « Pour plusieurs artistes que nous avons reçus, c’est devenu la première étape avant la “grande salle” (Edwin-Bélanger). »

La salle Edwin-Bélanger de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault est certainement le prochain projet d’envergure des Arts de la Scène de Montmagny. L’organisation planche depuis près de trois ans sur un projet de rénovation, de mise aux normes et d’agrandissement qui ferait passer la capacité de la salle de 550 à 750 places assises, sur deux étages. En attente de financement auprès du ministère de la Culture et des Communications, ce projet, qui est partie intégrante de la vision de complexe culturel et sportif portée par les MRC de Montmagny et de L’Islet, était évalué entre 10 et 12 M$ lors de son annonce préliminaire en novembre 2020. Cynthia Lamontagne ne cache pas que ces coûts ont certainement augmenté aujourd’hui. « On est à revoir le budget, car tout a explosé depuis. »

Souvenirs recherchés

Les employés des Arts de la Scène de Montmagny et son conseil d’administration sont actuellement en réflexion pour souligner le 25e anniversaire de constitution de l’organisme. « Est-ce qu’on fera un seul gros événement, ou plusieurs petits? Tout est sur la table », mentionne la directrice.

L’équipe souhaite néanmoins récolter auprès du public des souvenirs, des anecdotes, des photos prises avec des artistes lors de spectacles, ou même d’anciennes programmations qui pourraient faire l’objet d’une petite exposition physique ou virtuelle. Les personnes qui ont en leur possession ce type de documents peuvent contacter directement l’équipe des Arts de la Scène.