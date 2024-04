32 352 $ pour deux projets régionaux

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a annoncé un financement de 32 352 $ pour deux projets visant à promouvoir l’inclusion sociale dans la région.

Cette somme fait partie du programme d’Appel de projets Culture et inclusion 2023-2024, qui vise à soutenir des initiatives culturelles bénéficiant aux personnes à risque d’exclusion ou à faible revenu, ainsi qu’à financer des projets utilisant la culture comme moyen d’intervention pour résoudre des problèmes sociaux.

L’École de musique Destroismaisons reçoit une subvention de 14 300 $ pour ses Ateliers culturels de musique destinés aux nouveaux arrivants de la région du Kamouraska. Pour sa part, Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud reçoit 18 052 $ pour son initiative intitulée L’expression par l’Art sous toutes ses formes.

Au niveau national, 74 organismes culturels bénéficieront d’une aide financière gouvernementale totale de 1,1 million de dollars pour la réalisation de leurs projets. Le ministre Mathieu Lacombe a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Je suis heureux que l’Appel de projets Culture et inclusion permette à autant d’initiatives de voir le jour dans nos différentes régions. C’est avec de tels projets que nous propulserons la participation culturelle des Québécoises et Québécois, un important facteur de développement social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, a également souligné l’importance de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, saluant ainsi les organismes culturels et communautaires qui ont répondu à l’appel de projets pour contribuer à la construction d’un Québec plus inclusif.