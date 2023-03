50 000 $ à la MRC de L’Islet pour renforcer son action auprès de la jeunesse

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest confirme, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais Mathieu Lacombe, une somme de 50 000 $ à la MRC de L’Islet dans le cadre du volet 2 du programme des stratégies jeunesse en milieu municipal pour la période 2022-2023. Plus précisément, l’aide financière accordée permettra à la MRC de L’Islet de réaliser son projet intitulé « Demain L’Islet » visant l’intégration des jeunes dans une consultation publique portant sur l’environnement. À l’échelle nationale, neuf projets ont été retenus totalisant un montant de 450 000 $. « Par ses implications et ses projets, la clientèle jeunesse a l’occasion de se familiariser avec les rouages de la vie municipale et d’apporter un nouveau regard sur l’avenir de nos municipalités », a indiqué Mathieu Rivest, par voie de communiqué.

Source : Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud