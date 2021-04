6,5 M$ en aide COVID pour les MRC

Le gouvernement annonce qu’une aide financière de 6 612 013 $ bénéficiera aux MRC du Bas-Saint-Laurent. Ce soutien, accordé aux MRC et aux organismes exerçant des compétences de MRC situés sur le territoire, vise à supporter les coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie tout en permettant aux MRC de développer leurs infrastructures numériques et leurs outils technologiques. Le Kamouraska recevra 805 515 $.

À l’automne 2020, pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19, le gouvernement du Québec annonçait que 800 millions de dollars seraient versés aux municipalités locales avant le 31 mars 2021. Un montant additionnel avait alors été réservé pour les régions afin de prévoir d’éventuelles répercussions décalées ou imprévues occasionnées par la pandémie. Ainsi, certains défis socioéconomiques se sont fait ressentir de manière importante dans les régions, notamment en raison des ressources technologiques parfois insuffisantes. Une aide supplémentaire de 80 millions de dollars a donc été accordée afin de soutenir les MRC dans leurs efforts afin qu’elles puissent doter leurs territoires d’outils permettant entre autres d’appuyer le maintien et la création d’emplois par le télétravail.

« Ce soutien financier aura certainement des répercussions positives sur la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent, en plus de contribuer à améliorer la performance des services technologiques offerts à la population. Je sais que les MRC font face à de nombreuses difficultés depuis les derniers mois. Nous demeurons présents pour les soutenir tout en assurant l’attractivité de toutes les régions du Québec. », a dit Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.