8 POINTES aura pignon sur rue à La Pocatière

Une nouvelle offre de service pour les chasseurs, pêcheurs, amateurs de plein air et travailleurs à La Pocatière.

Depuis le 13 mars, la région de la Côte-du-Sud compte un nouveau magasin pour les chasseurs, pêcheurs, amateurs de plein air et travailleurs. En effet, Philippe Pelletier, Yan Morin et Bernard Généreux s’allient pour donner un nouvel envol au magasin Chasse et Pêche La Pocatière. Il était en opération depuis le mois d’août dernier dans les anciens locaux de Charles Kidd sur la rue de la Station à La Pocatière. Dorénavant sous un nouveau nom, nouvelle image et ajout de services, 8 POINTES saura répondre aux attentes de tous les amateurs de plein air.

Philippe Pelletier, passionnée de chasse agira à titre de président et directeur général tandis que MM. Morin et Généreux, également amateurs de pêche, de chasse et de plein air agiront en tant qu’assistants au développement du magasin. Une attention particulière sera donnée à la relève alors que des ateliers de formations avec des amateurs passionnés seront offerts.

8 POINTES est la composante des quatre départements suivants : la chasse, la pêche, le plein air et les vêtements de travail pour tout type de travailleurs d’usine, de municipalités ou encore d’agriculteurs. Se joignent à ces départements, les services de réparation et ajustement d’armes à feu et arbalètes, pose et ajustement de télescopes, formations et initiation de la relève et finalement l’aménagement de territoire de chasse.

Un espace café est aménagé pour les amateurs et passionnés dans le but de partager leurs histoires et aventures à l’entrée du magasin. La passion des sports de la chasse, de la pêche et du plein air est la résultante de l’union des trois actionnaires qui ont et auront toujours comme but de bien servir leur clientèle.