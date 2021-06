90 % des 12-17 ans du Bas-Saint-Laurent veulent le vaccin

90 % des 11 500 jeunes de 12 à 17 ans du Bas-Saint-Laurent ont reçu ou ont pris rendez-vous pour avoir le vaccin contre la COVID-19.

Selon les récentes statistiques, la grande majorité d’entre eux a signifié qu’ils voulaient le vaccin à l’école ou bien ont pris rendez-vous dans un centre de vaccination. Plus précisément, environ 6200 jeunes le recevront via l’école ou grâce à un transport scolaire vers un centre et environ 4000 ont pris rendez-vous par eux-mêmes ou avec leurs parents directement au centre de vaccination.

La vaccination scolaire a débuté le 8 juin et, à titre d’exemple, 114 jeunes ont reçu le vaccin à la l’École polyvalente de La Pocatière mardi dernier.