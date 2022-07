Le projet « À bonne hauteur! », de concert avec la Ville de Saint-Pascal, a pris forme le vendredi 8 juillet dernier à la Résidence Labrie de Saint-Pascal. Une dizaine de jeunes du camp de jour sont venus jardiner avec les résidents.

« Le but est de dynamiser le milieu ici à la résidence et de transmettre des connaissances. Les jeunes ont entre autres appris que dans le temps, on jardinait par obligation alors qu’aujourd’hui on jardine par passe-temps », disait l’idéatrice du projet Chloé Gouveia, de Générations autonomes.

L’aménagement des bacs a été fait sur mesure, dans le but de faire durer le projet dans le temps, c’est-à-dire que les aînés peuvent s’occuper des récoltes et de l’entretien. On espère aussi donner le goût du jardinage aux jeunes. Le même scénario sera réalisé le 15 juillet à la petite Villa et à la Place de l’étoile.