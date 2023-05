À la Boutique Mon-Choix, magasiner autrement pour toute la famille

Sous le thème Simplifier le parcours des familles, nous sommes invités, dans le cadre de cette semaine, à nous mobiliser, nous concerter et travailler à l’unisson… pour faire de l’accès aux services une véritable priorité pour les familles.

Voilà un objectif qui rejoint la Boutique Mon-Choix dans sa volonté d’offrir à toute la population de Saint-Pascal et des environs une diversité de vêtements neufs, valorisés, ou de seconde main de qualité, pour tous les membres de la famille, à faible prix, pendant toute l’année, à des heures d’ouverture et lors de journées qui y facilitent l’accès, tout en servant de plateau de travail pour les personnes jeunes et adultes éloignées du marché du travail.

La Boutique Mon-Choix a pris forme au printemps 2022 lorsqu’un espace commercial est devenu disponible dans le bâtiment appartenant aux Ateliers Mon-Choix. Déjà, des dons de la population s’entassaient et demandaient à avoir une deuxième vie. En mai 2022, la Boutique Mon-Choix a ouvert ses portes et s’est fait connaître auprès de la population. L’ouverture officielle s’est tenue le 6 octobre 2022. Depuis, elle ne cesse de se renouveler, autant dans la diversité que dans la quantité des choix vestimentaires et des accessoires. Au fil des mois, de nombreuses créations utiles et uniques, réalisées à partir de textiles récupérés grâce aux mains de fées des artisanes de l’atelier de couture, garnissent un coin de la boutique. Tous les membres des familles, du plus jeune à l’aîné, peuvent y trouver un produit qui répond à leurs besoins.

Récupérer

La Boutique Mon-Choix accepte tous les vêtements et articles en parfait état, c’est-à-dire que vous choisiriez pour vous-même dans la boutique. Vos dons sont importants, que ce soient des vêtements, des chaussures, bottes et accessoires pour toutes les saisons, des sacs à main et sacs de voyage, des ceintures, lunettes et bijoux mode. D’autres articles tels que des rideaux, de la literie ou des nappes et napperons sont aussi acceptés, et peuvent servir dans la confection de nouveaux articles. Par exemple, des serviettes de bain deviennent des serviettes pour les cheveux.

Magasiner à la Boutique Mon-Choix permet aux familles d’accéder à des trésors vestimentaires à moindre coût, de diminuer les dépenses liées à l’achat de vêtements, d’encourager l’achat local et de permettre à des participants de développer des compétences professionnelles.

Exceptionnellement, dans le cadre du Marché aux puces organisé par la Ville de Saint-Pascal, nous sommes à la recherche d’objets divers tels que petits meubles, jouets, divers articles de sports, de maison, de jardinage, de décoration, de loisirs, etc. Vous pouvez venir porter vos trésors aux heures d’ouverture des Ateliers Mon-Choix et de la Boutique Mon-Choix.

Collaboration spéciale : Ateliers Mon-Choix