À propos du Comité des Loisirs de Saint-Marcel

Dans son édition du 5 mai dernier, le journal a publié un article intitulé « Un nouveau comité des loisirs constitué à Saint-Marcel ». Dans ce texte, le journaliste Maxime Paradis cite le maire de Saint-Marcel ainsi : « On sentait un éloignement et on ne voulait pas ça. On aurait aimé pouvoir se parler franchement pour apporter des changements, mais ils ont tous démissionné avant que la réunion ne se tienne ».