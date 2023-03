Amqui accueillera le Colloque régional de Réseau Environnement

Geneviève Pigeon, présidente du comité régional de Réseau Environnement, est fière d’annoncer que c’est la ville d’Amqui qui sera l’hôte du 44e Colloque régional Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine, le jeudi 25 mai 2023. « Le comité local piloté par Stéphane Chiasson met l’épaule à la roue afin de présenter cet événement majeur dans la magnifique ville d’Amqui, indique Mme Pigeon. Nous souhaitons proposer une journée bien remplie aux différents congressistes et exposants qui se déplaceront du côté du centre récréoculturel d’Amqui. C’est donc une date à inscrire et à réserver à votre agenda dès maintenant. » Le colloque régional du 25 mai proposera notamment aux participants un volet conférence, un salon des exposants, mais aussi du réseautage. La journée sera clôturée par le très couru souper aux homards, un classique pour cet événement. Pour toute demande d’information ou pour réserver un kiosque, écrives à info@etincelle.ca, ou composez le 418 862-7358, poste 221.

Source : Réseau Envirionnement