AN IN III se dévoilera le 20 octobre prochain

Pour une troisième année consécutive, le collectif l’AN IN a le plaisir de présenter son exposition d’art contemporain : AN IN III.

Toujours dans le souci de mettre en avant des œuvres multidisciplinaires et protéiformes, l’exposition accueillera le travail d’artistes visuels, poètes, plasticiens, photographes et musiciens établis dans le Bas-Saint-Laurent.

Soutenu par le Centre d’Art du Kamouraska, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec ainsi que de nombreux partenaires locaux, le collectif ritualise cette rencontre automnale kamouraskoise visant à promouvoir le travail d’artistes de la région et diversifier l’offre culturelle locale en basse saison.

Performances musicales et artistiques, soirées conviviales et, encore une fois, le désir de se rencontrer autour de l’art seront au rendez-vous.

Le vernissage est prévu le vendredi 20 octobre dès 17 h 30. Des performances musicales seront prévues le samedi 28 octobre dès 20 h. L’exposition sera ouverte au public les 21, 22, 28 et 29 octobre de 11 h à 18 h au Centre d’art de Kamouraska. Entrée libre, sur contributions volontaires.

Source : Centre d’art de Kamouraska