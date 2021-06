Annulation du Tournoi de golf de la Fondation du Cégep de La Pocatière

La Fondation du Cégep de La Pocatière a décidé d’annuler la prochaine édition du tournoi de golf qui devait se tenir le 14 août 2021, principalement en raison des incertitudes créées par les mesures sanitaires en vigueur durant la pandémie.

Elle désire tout de même remercier les donateurs, les golfeurs, les entreprises, les commerces locaux ainsi que les bénévoles qui font preuve de leur incroyable solidarité envers sa cause auprès des étudiantes et des étudiants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny.

La Fondation assure toujours son soutien en appuyant les différents programmes de bourses qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire. Au cours de l’année financière, plus de 480 bourses pour un montant total de près de 305 000 $ ont été remises dans les cadres de galas virtuels ou encore d’activités pour les étudiants de La Pocatière et de Montmagny. Le besoin demeure toujours grandissant pour tous les étudiants dans leurs projets que ce soit au niveau de l’enseignement régulier, de la mobilité étudiante à l’international ainsi que la formation continue.

Si vous êtes en mesure d’aider la Fondation nous invitons les donateurs, les golfeurs et les entrepreneurs qui le souhaitent à offrir une contribution financière en faisant un don en ligne au https://www.jedonneenligne.org/fondationducegepdelapocatiere/CM15/, ou encore par courrier postal au 140, 4e avenue, La Pocatière, (Québec) G0R 1Z0. Un reçu fiscal vous sera remis sur demande.

« Du fond du cœur, merci et nous espérons tous vous revoir à notre tournoi de golf-bénéfice en 2022. D’ici là, restez à l’affût de notre prochaine activité qui sera dévoilée à l’automne prochain », précise le président de la Fondation M. Marc Couillard. Rappelons que la Fondation soutient un programme de bourses et d’apport financier pour promouvoir l’avancement de l’éducation et de la recherche au Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny dans le domaine des arts, des sciences, de la technologie et du sport.