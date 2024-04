Appel à projets pour le soutien aux cafés culturels 

La MRC de L’Islet lance une 3e phase d’appel à projets pour le Fonds de soutien aux cafés culturels. Cet appui s’inscrit dans le cadre de sa démarche de Signature innovation, qui mise sur la création artistique comme créneau de développement pour l’ensemble de son territoire. Les comités d’organisation municipale, les entreprises ou les organismes intéressés à inscrire leur projet dans le réseau des cafés culturels peuvent déposer leur demande d’aide financière d’ici le 15 mai 2024.

Les cafés culturels sont des lieux inclusifs de rencontres populaires animés par l’engagement citoyen et offrent une diversité d’activités culturelles qui permettent aux artistes locaux, émergents ou professionnels, de se produire et aux amateurs de vivre une incursion dans le milieu artistique. Par ailleurs, le réseau permet à ses membres de favoriser la collaboration et le partage entre eux, en plus d’assurer une promotion conjointe et centralisée des activités qui seront offertes dans leur espace respectif.

Les six projets de cafés culturels qui ont été soutenus à présent pour un montant total de 175 000 $ sont les suivants : La Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud à Sainte-Perpétue, la Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, le Marché aux Caissons et les Cabarets des Joyeux bénévoles de Sainte-Louise, la Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet et la CDC-ICI Montmagny-L’Islet, pour ses deux projets de cafés culturels à Saint-Jean-Port-Joli et à Tourville.

Pour de plus amples renseignements concernant le réseau de cafés culturels ou pour déposer une demande d’aide financière, consultez la page Projet Signature innovation. La mise en œuvre de Signature innovation est rendue possible grâce à une entente de plus de 1,3 M$ conclue entre la MRC de L’Islet et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds régions et ruralité. (Source: MRC de L’Islet)