Appel de projets en art public pour la route du Haut-Pays

La MRC de Kamouraska lance un appel de projets afin de poursuivre le développement de l’art public pour la route du Haut-Pays de Kamouraska. La MRC est à la recherche d’un artiste, artisan, organisme ou collectif d’artistes pour concevoir et réaliser une proposition artistique visant à habiller la route du Haut-Pays.

L’objectif du projet est de mettre en valeur le caractère rural et forestier du Haut-Pays, son histoire, ses personnages, ses pratiques, ses savoir-faire, ainsi que ses bâtiments et ses paysages. Le projet recherché devra susciter la curiosité, et enrichir l’expérience des visiteurs tout au long du trajet. « Nous souhaitons créer une route parsemée de petites surprises amusantes pour ceux et celles qui y déambulent. Ce nouvel appel de projets permettra de rendre la route encore plus attrayante, et fera une fois de plus découvrir aux gens la beauté de notre Haut-Pays », mentionne le préfet élu M. Sylvain Roy. La proposition devra comprendre plusieurs œuvres installées à divers endroits.

Rappelons qu’une initiative similaire a été lancée en 2022 avec huit œuvres réalisées. Pour la deuxième édition en 2024-2025, l’objectif est d’augmenter le nombre d’œuvres pour créer un impact significatif.

Le budget est de 25 000 $, et un seul dossier sera retenu pour cette édition. Le dossier peut être soumis par un artiste, un artisan, un organisme ou un collectif d’artistes. Il doit prévoir des interventions artistiques dans les quatre municipalités du Haut-Pays suivantes : Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel, Saint-Bruno-de-Kamouraska et Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

La date limite pour déposer un projet est le 22 août 2024. Pour en savoir davantage sur le type de projets recherchés, sur les conditions offertes et sur les éléments à inclure pour présenter un dossier, les personnes intéressées peuvent consulter l’appel de projets en visitant la page Développement culturel du site Internet de la MRC. Pour toute question ou pour soumettre un dossier, communiquez avec Jeanne Maguire (jmaguire@mrckamouraska.com).

Ce projet est soutenu financièrement par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec, et grâce à la participation de quatre municipalités du Haut-Pays de Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska