Arrimage Kamouraska : Nouvel atout pour l’attractivité de la région

Pour compléter l’offre régionale proposant actuellement des services d’attraction et d’accueil personnalisés pour les nouveaux travailleurs âgés de 18 à 35 ans ainsi que pour ceux issus de l’immigration, la MRC de Kamouraska met en place Arrimage Kamouraska.

Ce service offre un accueil personnalisé aux nouveaux employés de 36 ans et plus, développe des outils visant à améliorer l’attractivité, l’accueil et l’intégration de ces derniers et fait la promotion du territoire. Un chantier de travail sur l’employabilité des travailleurs expérimentés est également prévu.

C’est notamment grâce au soutien financier de la MRC de Kamouraska, du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins et du gouvernement du Québec qu’Arrimage Kamouraska offre le service d’arrimage entre les employeurs d’ici et leurs futurs employés provenant de l’extérieur de la région. Cette stratégie d’attractivité aux effets positifs pour les employeurs et pour le milieu se fait en collaboration avec les acteurs de la région.

« Quand les intervenants revenaient des différents salons de l’emploi, ils mentionnaient le besoin d’avoir une ressource pour faire le suivi auprès des personnes de 36 ans et plus et faire le pont avec les employeurs. Dorénavant, à l’aide de notre agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre, Mme Claudel Morin, c’est un écosystème complet pour les nouveaux arrivants au Kamouraska qui est maintenant en fonction et c’est la région qui en sort gagnante », déclare le préfet de la MRC Yvon Soucy.

« Avec une contribution de 140 000 $ à Arrimage Kamouraska, le Fonds du Grand Mouvement vient répondre à un besoin identifié par les entrepreneurs de notre région et contribue à la vitalité de nos collectivités », affirme Pierre Leclerc, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Centre-Est-du Kamouraska.

Salons de l’emploi

Arrimage Kamouraska met en œuvre une stratégie collaborative entre plusieurs partenaires et acteurs du milieu, dont principalement Projektion 16-35 pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes, favorisant le recrutement de travailleurs pour les employeurs de la région, ainsi que Place aux Jeunes Kamouraska, pour l’accueil et l’intégration des personnes de 18 à 35 ans et l’agente de mobilisation à l’immigration de la MRC de Kamouraska, pour la régionalisation, la sensibilisation et l’accompagnement des communautés et des entreprises.

La MRC de Kamouraska était d’ailleurs présente à la Foire nationale de l’emploi les 14 et 15 octobre derniers et participera à l’Événement carrière les 27 et 28 octobre, à Montréal.