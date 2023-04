Ateliers Mon-Choix : Nous reconnaissons nos bénévoles

Le terme bénévolat vient du latin bene voleus signifiant bien vouloir ou bonne volonté. Il s’agit donc d’un don volontaire et bienveillant de soi envers autrui.

Un peu d’histoire

Historiquement, le bénévolat figure sous la forme de charité régie par l’Église, qui gouverne les dons des plus riches pour les donner aux pauvres. Dès le XVIIe siècle, on voit apparaître une forme de solidarité différente de la charité chrétienne. Par exemple, des activités d’entraide réunissent des agriculteurs pour le défrichage, les récoltes, et autres besoins liés aux travaux de la ferme. Des femmes donnent temps et bienveillance dans les crèches, en milieu hospitalier et en service à domicile. Bien d’autres exemples illustrent ces gestes de solidarité.

À la même époque, soit en 1688, est créé le Bureau des pauvres dans la Ville de Québec, dont la mission est d’offrir argent, nourriture et vêtements aux personnes démunies. Deux cents ans plus tard, la Société Saint-Vincent-de-Paul s’installe à Québec, en 1846, et ouvre des dépôts de vêtements et de matériel pour les redistribuer aux plus démunis afin de combler les besoins de base.

Au fil du temps, on voit naître de nombreuses organisations caritatives et communautaires. En 1937 est mis en place le premier Centre d’action bénévole à Montréal. Puis arrive Centraide en 1966, qui vise à recueillir des ressources financières et à promouvoir l’entraide et l’engagement social afin d’améliorer la qualité de vie des populations plus vulnérables.

Parallèlement, les gouvernements instituent des programmes et des stratégies pour le soutien à l’action bénévole. Au cours des siècles, le bénévolat s’est élargi à des secteurs d’activités très variés, allant des organisations caritatives locales à des associations de loisirs, sportives, culturelles et environnementales. En 1974, il est décidé de tenir à date fixe, au mois d’avril de chaque année, la Semaine de l’action bénévole. Ce moment de l’année vise à souligner les efforts de millions de bénévoles et à faire la promotion du bénévolat.

Le bénévolat, essentiel à la dynamique sociale de nos collectivités

Les bénévoles partagent leur expertise, leur temps, leur énergie pour un bien commun, une cause choisie. La contrepartie est qu’ils reçoivent tout autant, se sentent utiles, s’épanouissent au sein d’un réseau social, et en retirent une grande satisfaction personnelle.

Aux Ateliers Mon-Choix, les bénévoles contribuent à la mission de l’organisme, participent à sa réalisation, œuvrent avec les équipes de ses différents plateaux de travail, dont la Boutique Mon-Choix. Le conseil d’administration est formé de bénévoles, et la direction des Ateliers Mon-Choix est toujours assurée par une personne bénévole depuis sa création. Cet apport volontaire et généreux de bénévoles engagés permet à d’autres citoyens de bénéficier des services de notre organisation.

Vous voulez nous connaître davantage? Vous souhaitez offrir un peu de temps? Contactez-nous, il nous fera plaisir d’en jaser avec vous.