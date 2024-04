Aux origines de la Société historique de la Côte-du-Sud

Au XXe siècle, plusieurs sociétés d’histoire locale et régionale voient le jour au Québec. L’une d’elles a été mise sur pied au Kamouraska en 1948. Pourquoi cette société a-t-elle été fondée?

Sur la Côte-du-Sud, l’apparition des sociétés d’histoire est étroitement liée aux initiatives des prêtres-éducateurs provenant du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et de laïcs passionnés d’histoire. La fondation de la Société historique de Kamouraska, le 11 juin 1948, marque d’ailleurs un tournant.

Le moment est opportun, puisqu’à l’époque on parle de restaurer le Berceau de Kamouraska. Par ailleurs, certains historiens amateurs commencent à publier des essais et des ouvrages d’histoire locale, notamment l’abbé Ivanhoë Caron, Léon Roy, Alexandre Paradis et Wilfrid Lebon. La Société d’histoire de Kamouraska se donne comme mission de rassembler des documents historiques en un seul lieu, au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Notre société, raconte Mgr Léon Bélanger en 1948, a été instituée pour servir la recherche scientifique de notre région, et pour attacher davantage notre population locale à son milieu.

Ayant le vent dans les voiles, la Société lance une première monographie sur Saint-Alexandre en 1952. Elle se fait connaître par le biais d’une chronique dans la Gazette des campagnes. Prenant le nom de Société historique de la Côte-du-Sud en 1954, l’organisation commence à publier Le Javelier, un bulletin de liaison pour ses membres. Depuis 1963, elle publie ses Cahiers d’histoire, qui portent notamment sur le patrimoine régional, les seigneuries et les événements qui ont marqué la région. La Société poursuit ses démarches pour implanter un centre d’archives régionales, projet qui sera réalisé en septembre 1991. Elle modifiera son nom pour devenir la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud en 2018. Ouvert au public, le Centre d’archives de la Côte-du-Sud permet d’effectuer des recherches en histoire locale et en généalogie.

Pour en savoir plus : www.facebook.com/shcds?locale=fr_CA et www.archivescotedusud.ca