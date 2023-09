Aux origines des expositions agricoles

La tenue d’une exposition agricole est tout un événement. Celle-ci attire des cultivateurs, des producteurs, et bien sûr de nombreux visiteurs. Mais d’où viennent ces expositions?

La première exposition agricole s’est tenue sur les plaines d’Abraham en 1818. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, la commercialisation de l’agriculture, l’amélioration des connaissances en agriculture, et la création des sociétés d’agriculture favorisent l’organisation de ce genre d’événement. Les expositions agricoles connaîtront un grand succès.

L’une des premières, organisée par la Société d’agriculture du district de Québec, se tient à Kamouraska en 1820.

Dans les années suivantes, on assiste à la création des sociétés auxiliaires de Kamouraska et de Sainte-Anne-de-la-Grande-Anse. En organisant des concours pour les chevaux et les bêtes à cornes, ces sociétés ouvrent la voie aux expositions de comté.

Dans L’Islet, une première est mise sur pied en 1863 à Saint-Roch-des-Aulnaies. La société d’agriculture de ce comté sera créée un an plus tard.

En 1917, la construction d’un pavillon à Saint-Pascal marque un tournant dans l’organisation de l’événement. C’est dans cette municipalité que se tient désormais l’exposition du comté.

Dans les années suivantes, l’exposition devient agricole et industrielle, à la faveur des agriculteurs, des producteurs, des commerçants et des industriels régionaux.

Dès 1878, on en retrouve une à Saint-Jean-Port-Joli. Durant les années 1950, les expositions de comté reflètent non seulement l’activité agricole, mais aussi ce qui se fait dans l’artisanat et dans les petites industries locales. Les cultivateurs se concurrencent pour obtenir des prix.

On reçoit des distinctions pour les plus beaux étalons, taureaux et moutons, pour la plus grande quantité de patates, et pour les plus belles étoffes.

L’introduction de jeux et de manèges se fait discrètement, mais devient rapidement un pôle d’attraction. Ce sera le cas dans plusieurs régions du Québec. Ayant marqué la mémoire de nombreux Sudcôtois, les expositions agricoles font partie du patrimoine de la Côte-du-Sud.