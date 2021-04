BASE132 déménage dans l’ancien Chaussures Fillion à Saint-Pascal

L’entreprise BASE132 annonce qu’elle déménagera son point de service de Saint-Pascal au cœur du centre-ville, à compter du 1er juillet prochain. Des travaux sont en cours à l’endroit où était situé l’ancien commerce Chaussures Fillion.

« Ce déménagement permettra une modernisation de nos espaces, en plus d’offrir un environnement agréable aux employés et à notre clientèle. Nous sommes très heureux de nous établir au cœur de Saint-Pascal et ainsi devenir encore plus accessible pour nos visiteurs», déclare Carl Thomassin, directeur général de BASE132.

La fin des travaux est prévue pour la mi-juin, ce qui permettra à l’entreprise d’emménager dans ses nouveaux locaux pour juillet. Les clients peuvent toujours joindre l’entreprise au 418 492-1170 ou visiter le site web www.base132.com.