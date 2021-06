Baseball : Les Industries Desjardins débutent leur saison bientôt

20 parties sont au calendrier de la saison 2021 et le premier match local sera disputé le 19 juin sur le terrain Provigo, voisin de l’École Mgr-Boucher à Saint-Pascal. Peu de spectateurs seront toutefois permis, en raison des mesures sanitaires qui seront en place à ce moment. Les estrades seront plus permissives lors des autres matchs locaux prévus les 3 et 4 juillet, de confirmer le gouverneur. L’équipe évoluera au sein de la division bas-laurentienne de la ligue qui comprend les équipes de Trois-Pistoles et de Rimouski, réputées pour leur fort calibre.