Baseball sénior: match décisif ce soir

Dans la ligue de baseball sénior Puribec, les Escaladeurs Ras L’Bock de La Pocatière ont forcé la tenue d’un match numéro 5 dans une victoire de 5-4 sur le Bérubé GM de Trois-Pistoles mercredi.

Les locaux ont profité d’une bonne performance de leur as lanceur Martin Bossé qui a accordé quatre points en sept manches sur la butte pour mener son équipe vers le sommet. Les Escaladeurs Ras L’Bock ont pris les devants 3-0 dans les trois premières manches grâce à des coups sûrs opportuns de Rémi Lévesque et Frédéric Brochu. Avec un pointage de 3-2, La Pocatière s’est redonnée une avance confortable sur une erreur en défensive à la 5e manche. Trois-Pistoles a bien tenté de revenir en fin de match, mais trop peu trop tard pour l’équipe des Basques. Dans la défaite, Stéphane Pouliot a lancé toute la rencontre pour le Bérubé GM. Celui-ci n’a accordé que cinq coups sûrs, mais six buts sur balles.

Il y a donc un match décisif ce soir 20h à Trois-Pistoles.