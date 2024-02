Beaucoup de changements pour Le Placoteux en 2024

2023 a été une année difficile pour les hebdos du Québec, avec le boycottage des nouvelles sur le réseau social Facebook et l’annonce de la fin du Publisac. Le Placoteux n’a pas échappé à ces difficultés. Heureusement, 2024 s’annonce comme une année de changements significatifs et positifs pour votre hebdomadaire.

En effet, beaucoup de travail sur différents fronts a été mené depuis deux ans au sein de votre journal pour assurer sa pérennité. Depuis, tout se place de façon stratégique, un dossier à la fois.

Depuis l’automne dernier, vous avez vu apparaître le balado hebdomadaire Trêve de placotage, produit par nos deux journalistes Maxime Paradis et José Soucy. Conçu en premier lieu pour approfondir des enjeux locaux, ce nouveau produit est disponible sur les principales plateformes de diffusion numérique (Spotify, Apple, YouTube, Amazon), en plus d’offrir une occasion supplémentaire à nos annonceurs de joindre leur clientèle.

À ce sujet, nous vous invitons à vous inscrire à notre infolettre pour ne rien manquer. Cette dernière vous conduira directement aux nouvelles les plus marquantes de la semaine sur notre site internet leplacoteux.com, complètement revampé l’automne dernier.

Nouveaux outils

Pour pallier l’impossibilité de partager nos nouvelles sur Facebook depuis août 2023, vous verrez apparaître dans les prochains jours une application mobile de votre journal. Ainsi, vous vous assurerez de ne rien manquer de l’actualité de votre région par le biais de vos appareils mobiles. Encore une fois, il sera important pour vous, chers lecteurs, de télécharger en très grand nombre cette application qui nous permettra d’être autonomes dans le partage de nos nouvelles, et de moins dépendre de géants du web comme Meta (Facebook).

À ce sujet, votre journal explore aussi d’autres avenues pour partager son contenu. Depuis quelques mois, Le Placoteux a investi le réseau social LinkedIn, sur lequel différentes nouvelles mieux adaptées à cette plateforme (économie, éducation, innovation) sont partagées. Jusqu’à présent, la réponse est plus que positive. Nous vous invitons à nous suivre sans délai sur cette plateforme, et à contribuer à faire circuler ce contenu de qualité auprès de vos réseaux respectifs.

Nouvelle distribution

Comme vous le constatez depuis la présente édition, Le Placoteux est maintenant livré directement dans votre case postale. Après avoir analysé pendant deux mois toutes les options qui s’offraient à nous pour la distribution, la décision a été unanime de faire confiance à Postes Canada pour ne pas gérer l’avenir du journal à l’aveuglette. En priorisant ce moyen de distribution, nous nous assurons que nos 18 500 copies passent à 100 % dans les mains d’un lecteur potentiel, ce qu’aucune autre option ne pouvait nous garantir. Cette décision est une question de respect pour vous, chers lecteurs et annonceurs.

Afin d’absorber les coûts de cette nouvelle distribution, votre hebdomadaire change toutefois de format. Ce changement a été l’occasion pour nous d’offrir une cure de jouvence à notre maquette, par le biais d’une allure plus moderne. Tous ces changements ont aussi eu un impact sur notre journée de tombée qui passe du lundi au jeudi.

100 % CHASSE PÊCHE

En terminant, dans l’optique d’assurer la pérennité du journal, nous avons aussi décidé d’être proactifs. Pour cette raison, le magazine web 100 % CHASSE PÊCHE a été créé il y a un peu moins de deux ans. Il s’agit d’un magazine national, offert gratuitement sur le web et publié six fois par année, assorti d’un site internet et de réseaux sociaux.

Au total, c’est une équipe de plus de 30 spécialistes dans le domaine de la chasse et de la pêche qui y travaille, à temps plein ou en tant que pigiste. Le modèle d’affaires se veut en grande partie le même que celui du Placoteux, un magazine web gratuit qui assure ses revenus par le biais d’annonceurs publicitaires.

Parti de zéro en avril 2022, le magazine compte déjà plus de 30 000 abonnés! D’ailleurs, c’est avec une très grande fierté que nous avons reçu pour ce projet, le 27 janvier dernier, le prix Innovation au Gala Reconnaissance 2024 de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Nous vous en sommes reconnaissants.

Avec toutes ces actions posées dernièrement, nous sommes convaincus que votre hebdomadaire demeure maître de sa destinée. Merci de nous lire et de nous accorder votre confiance!

Louis Turbide, directeur général