Benoit Picard publie son deuxième roman qui fait voyager

Rosalie Bouchard est de retour avec de nouvelles aventures dans le nouveau roman de Benoit Picard, Jusqu’à l’horizon, publié aux Éditions Hurtubise. Il s’agit de la suite d’Aller simple vers l’inconnu, la toute première parution de l’auteur qui a connu un succès notable.

Alors que dans le premier roman l’histoire de Rosalie commence avec un départ, dans Jusqu’à l’horizon, elle commence avec un retour. L’aventurière s’était déjà lancée dans un nouveau voyage quelques semaines après son retour du premier, mais la vie en décide autrement : elle découvre qu’elle est enceinte de l’idylle de son précédent voyage, et doit revenir chez elle.

« C’est un retour qui n’est pas facile, avoue l’auteur. Dans le premier roman, elle décide de tout lâcher pour trouver une liberté, mais aussi pour se trouver elle-même. Au moment même où elle commence à découvrir un peu plus la personne qu’elle est, elle n’a pas de choix que de revenir. » Mais, l’occasion de retourner sur la route se présente une fois de plus, et Rosalie la saisit : elle se rend en Amérique du Sud, pour un mois.

Inspirations

Les voyages sont une grande source d’inspiration pour Benoit Picard, par les endroits qu’il a visités, les personnes qu’il a rencontrées, et les anecdotes qui pimentent le tout. Il se sert de l’écriture pour transporter le lectorat à la découverte du monde. Dans ce deuxième roman, l’auteur nous fait visiter l’Amérique latine, un endroit qu’il aime pour la culture, entre autres, mais qu’il juge également méconnu.

L’auteur s’était d’ailleurs déjà lancé lui-même dans l’écriture de la deuxième aventure de Rosalie Bouchard avant même de publier la première. « Je n’avais aucune idée du succès que le premier roman allait avoir. C’était un saut dans le vide d’écrire une suite à une histoire qui n’était même pas encore sortie. »

Le travail d’écriture s’est fait de manière plus aisée, soutient Benoit Picard, étant donné qu’il était devenu familier avec le processus de l’édition. « J’ai quand même beaucoup grandi comme auteur […] Je trouve que c’est un texte plus achevé, et que j’ai pu aller plus loin dans ma vision. » Il a très hâte de partager sa nouvelle parution.

Benoit Picard tiendra une séance de signatures pour Jusqu’à l’horizon à la Librairie L’Option à La Pocatière le 1er avril de 13 h à 16 h.