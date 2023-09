Bernard Bélanger reçoit la médaille de l’Assemblée nationale

En marge des célébrations du 100e anniversaire de Premier Tech, Bernard Bélanger s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée nationale de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne. Cette reconnaissance vise à souligner l’apport de M. Bélanger en tant que bâtisseur et homme d’affaires émérite.

La remise de la médaille s’est déroulée en compagnie de partenaires socio-économiques et politiques de la région au Campus Premier Tech, à Rivière-du-Loup.

Dans son allocution, la députée Amélie Dionne a mis en lumière le désir profond de M. Bélanger à participer au développement de sa communauté. « Bernard Bélanger est un modèle inspirant. Un leader créatif et imaginatif qui a su s’entourer des bonnes personnes. Un homme avec des valeurs profondément enracinées dans la région où il a su faire la différence au-delà du monde des affaires en s’impliquant notamment en santé, en sport et en éducation », a-t-elle déclaré.

Entrepreneur et homme d’affaires reconnu, Bernard Bélanger a su miser sur le talent et les compétences des équipiers de Premier Tech pour faire de celle-ci l’entreprise qu’elle est devenue aujourd’hui. Sa passion pour l’innovation, la recherche et le développement ainsi que sa vision long terme ont permis de laisser un héritage fort et solidement ancré dans sa région.

« Je suis très honoré par cette reconnaissance qui souligne d’abord et avant tout la force de l’équipe. C’est grâce à tous les équipiers qui travaillent et qui ont travaillé chez Premier Tech au cours des 100 dernières années que nous avons pu faire la différence pour nos clients, et eux, à leur tour, pour leurs clients », affirme Bernard Bélanger, président du conseil d’administration de Premier Tech.

Source : Premier Tech