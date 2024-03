Bernard Généreux dénonce le soutien du Bloc et du NDP envers le gouvernement Trudeau

Après la tenue d’un vote de confiance demandé récemment par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, il appert que le NPD et le Bloc québécois ont voté en faveur de Justin Trudeau, lui évitant ainsi une élection sur l’enjeu de la taxe carbone. À la suite à ce vote, la taxe carbone augmentera finalement de 23 %, engendrant du même souffle une hausse du coût de plusieurs produits dits essentiels, ce qui a fait bondir le député local, Bernard Généreux.

« Il est incroyable que le Bloc supporte encore les libéraux pour augmenter les taxes sur les Québécois, qu’elles soient directes ou non. Ça n’a plus de bon sens! La population n’en peut tout simplement plus! », s’est-il exclamé.

Bernard Généreux estime par ailleurs que cette hausse de la taxe arrive au pire moment possible, alors que les Canadiens éprouvent de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts.

« Le NPD et le Bloc ont eu l’occasion, à deux reprises cette semaine, d’écouter leurs électeurs et d’apporter un soulagement fiscal. Ils auraient pu voter en faveur d’une motion des conservateurs de “gros bon sens”, mais ils ne l’ont pas fait! Est-ce qu’ils ont entendu nos agriculteurs, ceux qui nourrissent nos familles? Parce qu’eux seront durement touchés. C’est grave, ce qui se passe », a ajouté Bernard Généreux.

70% des canadiens contre

Selon les dernières données sur le sujet, 70 % des Canadiens et 70 % des premiers ministres provinciaux –le premier ministre provincial libéral de Terre-Neuve-et-Labrador et les partis libéraux provinciaux de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick – s’opposent à la hausse de la taxe par Justin Trudeau prévue pour le 1er avril.

« Ils ont demandé au premier ministre de mettre fin à cette hausse de la taxe avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré le député.

Rappelons que la tarification de la pollution par le carbone serait, selon les libéraux de Justin Trudeau, l’une des façons les plus efficaces de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’origine des changements climatiques, car elle créerait, dit-on, une incitation financière qui encouragerait les particuliers et les entreprises à moins polluer.

Par la suite, environ 90 % des produits issus de la redevance sur les combustibles sont utilisés pour soutenir directement les familles via la Remise canadienne sur le carbone, versée sur une base trimestrielle. Le reste des produits de la tarification fédérale de la pollution issus de la redevance sur les combustibles sont remis aux entreprises, aux agriculteurs et aux groupes autochtones de la province ou du territoire où ils ont été recueillis.

« Le 1er avril, Justin Trudeau prévoit faire une blague cruelle aux Canadiens. Alors que les gens luttent pour mettre de la nourriture sur la table, mettre de l’essence dans leur voiture ou chauffer leur maison, il va encore augmenter les taxes. Il prévoit augmenter sa taxe carbone de 23 % afin d’appauvrir les Canadiens et de quadrupler la taxe carbone au cours des six prochaines années », a conclu Pierre Poilievre.