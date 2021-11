Bernard Généreux est à nouveau président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada

Tout juste avant la reprise des travaux parlementaires, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a été nommé président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada. C’est par ses pairs que le député de MLKRDL a été élu président du caucus des députés conservateurs du Québec.

Ses fonctions viseront à coordonner les actions des élus conservateurs de la province de Québec.

« Je suis honoré de la confiance des autres députés et députées à mon endroit. Ma priorité sera, comme par le passé, d’assurer la cohésion du groupe en utilisant l’expertise de chacun et chacune. Nous avons des champs de connaissances complémentaires qui nous distinguent et qui nous permettront de talonner le gouvernement et mettre de l’avant des politiques innovantes et inclusives, axées sur les besoins des Québécois et Canadiens », indique Bernard Généreux.