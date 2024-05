Bernard Généreux n’a pas réussi à faire passer son projet de loi C-351

Le projet de loi des conservateurs visant à garantir que les personnes condamnées pour de multiples meurtres au premier degré — comme Paul Bernardo ou d’autres délinquants dangereux notoires — ne soient jamais transférées hors d’une prison à sécurité maximale n’a finalement pas obtenu l’aval de la Chambre des communes. En effet, les libéraux, les néo-démocrates ainsi que les bloquistes ont voté le 1er mai dernier contre cette mesure. Pour Bernard Généreux, il s’agit d’un non-sens, compte tenu de la teneur de l’enjeu.

« Je suis très déçu de me rendre compte que le PLC, le NPD et le Bloc souhaitent que les criminels dangereux soient admis et transférés dans des prisons à sécurité moyenne. Mon projet de loi est malheureusement mort au feuilleton, car ils ont voté contre », a-t-il expliqué, visiblement déçu de la tournure des événements.

C’est en novembre 2023 que le député Généreux a déposé ledit projet de loi visant à modifier la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants ayant une cote de sécurité maximale). La mesure proposait d’abroger la norme libérale de « l’environnement le moins restrictif » en garantissant que des restrictions appropriées s’appliquent aux récidivistes violents.

« Imaginez comment se sentent les familles et les proches des victimes de Paul Bernardo aujourd’hui! Pourtant, le message des Canadiens était clair! La population a par ailleurs été très choquée d’apprendre le transfert de Bernardo dans une prison à sécurité moyenne », a-t-il ajouté.

Paul Kenneth Bernardo, également connu sous le nom de Paul Jason Teale est, rappelons-le, un violeur et un tueur en série accusé de multiples agressions sexuelles et de meurtres ayant été commis à Scarborough, en Ontario, au début des années 1990, en compagnie de sa femme, la tristement célèbre Karla Homolka.

Bernardo a demandé en juin 2022 à être transféré du pénitencier à sécurité maximale de Millhaven, situé à Bath en Ontario, vers un autre pénitencier à sécurité moyenne. Cependant, un examen de sécurité révélant qu’il satisfaisait aux exigences de transfert a ensuite été annulé en raison, dit-on, de son échec à s’intégrer aux autres détenus.

Ce dernier a ensuite collaboré avec de hauts responsables de Millhaven à l’élaboration d’un plan d’intégration afin d’être pleinement intégré dans cette prison en juillet 2022. Le condamné a ensuite obtenu avec succès son transfert à l’établissement La Macaza, situé au Québec, où l’on propose des traitements pour les délinquants sexuels, ce qui a provoqué l’ire des proches des victimes de Bernardo tout en faisant bondir les conservateurs. « Un gouvernement conservateur veillera à ce que le système judiciaire canadien accorde la priorité aux victimes, et non aux criminels », a conclu Bernard Généreux.