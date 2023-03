Bernard Généreux réitère sa suggestion de nom pour le nouveau comté fédéral

Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, dans cet ordre. Le député conservateur Bernard Généreux a réitéré sa proposition d’appellation pour son comté de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, à qui le Témiscouata sera ajouté dans le cadre du processus de redécoupage de la carte électorale fédérale.

Le député Généreux a refait cette suggestion devant le Comité permanent de la procédure et des affaires (PROC) de la Chambre qui tenait le 23 mars une séance sur le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Ce comité permanent, qui se penche entre autres sur les règles et pratiques de la Chambre des communes et de ses comités, a offert six minutes au député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup afin qu’il puisse exposer son argumentaire.

Bernard Généreux a fait valoir que Côte-du-Sud est un nom inclusif qui englobe déjà les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska au niveau provincial. Rivière-du-Loup est un carrefour national reconnu, en plus d’être la ville — et la MRC — la plus populeuse de toute la circonscription. L’ajout de Kataskomiq, dans esprit de réconciliation avec les Premières Nations, a aussi été jugé approprié par le député. Enfin, le maintien du nom Témiscouata est estimé nécessaire afin de refléter sa réalité territoriale. « C’est long, mais on aime ça de même », a déclaré Bernard Généreux.

Rappelons que la proposition initiale de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec était Montmagny—Témiscouata—Kataskomiq. Unanimement, tous les intervenants s’étaient opposés à cette dénomination lors des audiences de la Commission tenue à Rivière-du-Loup en septembre dernier.

La Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud avait proposé le nom Taché, en hommage à d’illustres personnages natifs de Montmagny, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Bernard Généreux a toutefois plaidé devant le PROC qu’il est difficile de mettre une circonscription dont le territoire envisagé fera près de 12 000 km2 sous le chapeau d’un nom unique faisant référence à un ou des personnages historiques. Il s’en est donc tenu à sa proposition faite devant la commission le 9 septembre 2023.

Meilleure représentativité rurale

Cette séance du PROC a été l’occasion pour les quatre députés fédéraux de l’Est-du-Québec de réclamer d’une seule et même voix une meilleure représentativité de la ruralité lors de redécoupages électoraux subséquents. Dans le cadre de l’exercice actuel, la suppression de la circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, qui ne respecte plus les normes de la représentativité électorale, a des répercussions de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui explique entre autres l’ajout de la MRC du Témiscouata au comté de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

Bernard Généreux a mentionné qu’il deviendrait humainement difficile d’offrir une bonne représentation aux électeurs dans des circonscriptions aussi grandes. « En milieu urbain, des députés peuvent faire le tour de leur comté à pied ou à vélo. Ce n’est pas la même réalité sur le plan humain », a-t-il rappelé.

La nouvelle carte électorale au fédéral doit entrer en vigueur dès mars l’an prochain. Advenant des élections avant cette date, la carte électorale actuelle prévaudrait, reportant l’entrée en vigueur du redécoupage électoral à l’élection suivante.