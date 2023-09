Bernard Généreux satisfait du dernier congrès de son parti à Québec

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, estime que le congrès national de sa formation politique ayant eu lieu récemment à Québec démontre que le Parti conservateur du Canada a bel et bien le vent dans les voiles.

Selon lui, les propos que son chef a tenu durant les mois précédents en corrélation avec l’inflation et le coût de la vie commencent à porter ses fruits. Son parti se retrouve en effet à 40 % dans les intentions de vote pour l’ensemble du Canada et troisième dans la belle province avec 25 %.

À cet effet, il n’y a que trois points de différence avec le PLC qui cumule 28 %, alors que le Bloc québécois est premier avec 30 %.

« Le dernier congrès a été un succès complet, avec les délégués et en particulier notre chef qui a mis en évidence les problèmes liés au coût de la vie — des problèmes qu’il a soulevés depuis plus de 24 mois », a-t-il affirmé au Placoteux.

M. Généreux croit par ailleurs que seul le Parti conservateur du Canada peut alléger la pression inflationniste sur les Canadiens et les Québécois.

« Notre programme “Gros Bon Sens” mettra ainsi plus d’argent dans les poches des contribuables, ce qui est définitivement en contraste avec le Bloc qui, avec le soutien des libéraux, cherche à augmenter considérablement la taxe sur le carbone. Nous sommes à l’écoute des Québécois et des Canadiens, et nous répondrons à leurs attentes pour les aider à vivre convenablement », a conclu le député conservateur.