Bientôt la dixième édition du Festival de danse country

Le Festival de danse country de La Pocatière sera de retour pour sa dixième édition du 17 au 19 mai prochain au Centre Bombardier. Plusieurs belles activités s’y dérouleront.

À la programmation vendredi, cours de danse et animation par Caroline Pelletier et The Funny Dancer, musique avec Nathalie Press, et country show avec Me and Jue. Le lendemain, des cours et de l’animation danse avec l’École de danse Lynda Sansoucy; souper pizza/frites ainsi que musique avec Dan Roy, et le dimanche, Gala amateur avec Orchestre Rive-Sud, tournoi de 500, souper BBQ ainsi que musique avec Yanick Lavoie.

Nouveautés

« Nous essaierons quelquechose de nouveau aussi, soit un défi dance on the line qui se fera à l’extérieur sur le stationnement du Centre Bombardier. Le but consiste à former les mots 10e Festival de danse country de La Pocatière avec le plus de danseurs possible, en pratiquant une danse sans trop déformer le texte. Nous prendrons également des photos et des vidéos aériennes, en espérant que l’effet sera aussi magique sur place que dans notre tête. En somme, il y en a pour tous les goûts! C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! », a conclu Isabelle Aubut, une des organisatrices de l’événement.

Information et réservation auprès de Sylvie Hudon au 418 856-2296 ou au 418 894-9860.