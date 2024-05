Bruno Pelletier en concert à l’Église Saint-Louis de Kamouraska

L’Église Saint-Louis de Kamouraska vibrera au son de la voix de Bruno Pelletier, le samedi 17 août, à 20h. Après l’immense succès des concerts-bénéfice de Marc Hervieux en 2022 et de Mario Pelchat en 2023, le comité organisateur de la Fabrique est ravi de pouvoir présenter un autre événement porté par un artiste exceptionnel.

L’interprète du Temps des cathédrales et de Miserere offrira un concert composé de ses plus grands succès, de perles cachées et de chansons qui l’ont marqué dans des versions acoustiques et intimistes. Un spectacle spécialement conçu en primeur pour les spectateurs de Kamouraska…une vraie Première!

Lauréat de plus d’une vingtaine de prix et distinctions dont trois Félix dans la catégorie « Interprète masculin de l’année » au Gala de l’ADISQ, Bruno Pelletier est sans conteste, l’un des artistes les plus marquants de sa génération avec plus de deux millions d’unités vendues en carrière. « J’ai hâte d’aller à la rencontre des gens de Kamouraska, de chanter dans leur magnifique église et d’y faire l’expérience de son « son » acoustique. Faire partie de l’équation où notre musique peut servir à la préservation d’un lieu patrimonial m’enchante » a confié l’artiste.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 50$, 100$ pour des V.I.P., qui $ incluent un cocktail dinatoire en compagnie de l’artiste après le spectacle et une section réservée ainsi que des stationnements près de l’église.

Pour les détenteurs d’un billet, un service de navette aller-retour entre Saint-Pascal et l’église est offert gratuitement. Les départs auront lieu à 19 h et 19 h 15 à partir du stationnement de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint[1]Pascal. Le retour aura lieu à la fin du spectacle. Pour informations et réservations : Karine Guignard au 418-866-1785. (Source :Fabrique de Kamouraska)