Budget à La Pocatière : beaucoup de projets pour les deux prochaines années

Faisant suite à l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation et grâce à des revenus additionnels, La Pocatière peut baisser le taux de la taxe foncière générale et éviter des impacts majeurs sur les comptes des citoyens. Notons aussi qu’un projet pourrait être annoncé concernant l’ancien aréna.

Les hausses de la valeur des maisons et immeubles sont plutôt variables. L’augmentation la plus importante concerne les immeubles à logements. Ainsi, en baissant le taux de taxe de 0,10 $ du 100 $ d’évaluation, La Pocatière prévoit que certains encaisseront une hausse, et que d’autres iront vers le statu quo.

« C’est difficile de déterminer l’impact, car au niveau du rôle d’évaluation 2023-2024-2025, il y a des secteurs plus marqués que d’autres », résumait Vincent Bérubé, maire.

Aussi, pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service relative à l’aqueduc qui passe de 190 $ à 222 $ ; la taxe de service relative à l’égout passe de 163 $ à 184 $. La taxe de service relative aux matières résiduelles a quant à elle diminué pour passer de 215 $ à 195 $. La taxe de service relative à l’usine de filtration est maintenue au même taux qu’en 2022, soit 40 $.

Les hausses sont limitées aussi en partie grâce à des revenus plus importants, dont ceux provenant des parcs éoliens, du régime de compensation pour la collecte de Recyc-Québec, et grâce à la péréquation.

Des investissements importants sont à venir, surtout dans les deux prochaines années : travaux sur les infrastructures d’aqueduc et d’égout, la 4e Avenue, travaux de voirie et d’amélioration à l’hôtel de ville, ainsi que l’achat de véhicules et le projet domiciliaire de la rue du Verger.

D’ici quelques semaines, on en saura plus également sur un projet de complexe multisport à l’ancien aréna de La Pocatière. « Un comité travaille là-dessus, dont les détails seront communiqués prochainement, tout est en analyse. Le gouvernement a annoncé un programme qui cadrerait à cet effet », a conclu le maire.