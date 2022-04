Budget fédéral : 7/10 selon un fiscaliste

Les mesures qui font le plus jaser concernent l’accès aux propriétés. La majorité des mesures sont toutefois à moyen et long terme. 5,5 G$ seront investis pour de nouveaux logements, mais à la grandeur du Canada, donc « très peu pour un peu partout », résume M. Gosselin.

On crée également le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), pas pour toutes les bourses, mais qui permet d’investir jusqu’à 40 000 $ comme mise de fonds pour une maison et les cotisations sont déductibles d’impôt, comme celles versées dans un REER.

Les mesures ne sont pas immédiates. « C’est plus le moyen et long terme. Peut-être que c’est voulu dans le sens où ils veulent essayer de diminuer l’inflation le plus possible, car si tout le monde achète, ça va partir encore à la hausse », ajoute Gino Gosselin.