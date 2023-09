Café scientifique : Bien vieillir jusqu’à la fin, la planification préalable des soins

Le 25 octobre prochain se tiendra le troisième café scientifique d’une série de quatre qui abordera la thématique de la planification préalable des soins de fin de vie.

Cette activité gratuite se déroulera à la salle des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli, de 10 h à midi le 25 octobre 2023. L’objectif principal de ce café scientifique est de sensibiliser les personnes aînées vivant en milieu rural à l’importance et à la complexité de la planification préalable des soins.

La planification préalable des soins est l’un des moyens de préparer sa fin de vie et celles de nos proches. La planification oblige à s’informer sur les interventions de maintien des fonctions vitales, de discuter de ses valeurs et préférences et de documenter ses choix en utilisant divers moyens (mandat de protection, formulaire de niveau de soins, directives médicales anticipées).

La rencontre se déroulera en deux parties. Dans la première, les résultats d’une recherche doctorale sur les niveaux de soins réalisés en Chaudière-Appalaches seront présentés. Dans un deuxième temps, des personnes proches aidantes ayant vécu une expérience en lien avec la planification préalable des soins offriront un témoignage. De plus, des discussions entre participants seront animées.

Des rafraîchissements et des collations seront offerts gratuitement sur place lors de l’activité. Possibilité d’aide financière pour défrayer le coût de transport.

Pour information et inscription, contactez Ariane Plaisance au ariane_plaisance@uqar.ca, stagiaire postdoctorale à la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales, ou par téléphone auprès du Comité des usagers Montmagny-L’Islet au 418-248-0639 poste 25728.

Cette activité est rendue possible grâce à la participation financière des Instituts de recherche en santé du Canada et de la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales.

Source : Ariane Plaisance