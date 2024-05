Canac s’installe à Rivière-du-Loup

La première pelletée de terre en vue de l’érection du 34e magasin de la chaîne québécoise Canac à Rivière-du-Loup a eu lieu récemment. Le projet a nécessité un investissement de 20 millions $, et créera 160 emplois directs.

« Nous avions vraiment hâte de débuter les travaux », lance le directeur général de Canac, Martin Gamache, présent à l’événement au même titre que le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, et le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. « Nous avons constaté que de nombreux citoyens de Rivière-du-Loup et des municipalités avoisinantes faisaient la route jusqu’à nos succursales de Lévis ou de Rimouski pour profiter de nos bas prix et de notre excellent service, a poursuivi Martin Gamache. Nous sommes réellement flattés de savoir que les citoyens nous attendent avec impatience depuis un bon moment déjà ».

Le bâtiment d’une superficie de 48 140 pi2, qui siégera au 5, rue Léo-Bourgoin, à l’entrée de Rivière-du-Loup près de la sortie de l’autoroute 20, sera construit sur un terrain de 665 176 pi2. Un premier terrain a été acquis par Canac en 2017 derrière l’Hôtel Universel, mais l’acquisition d’un second terrain l’an dernier, en prévision de besoins et d’agrandissements futurs, a forcé la direction à revoir ses plans, ce qui a retardé le début de la construction.

Le magasin Canac de Rivière-du-Loup offrira toute la gamme des produits de construction, de rénovation et de quincaillerie. À la surface de vente de 30 649 pi2 s’ajoutera un département dédié exclusivement aux entrepreneurs. On y retrouvera également un centre jardin, une cour à bois et un entrepôt de matériaux. Un service de livraison sera offert.

Nouvelle expérience client

Avec ce nouveau magasin, Canac en profitera pour moderniser l’expérience client. Patrick Gosselin de Force-G, l’agence de communication de Canac, a affirmé au Placoteux que la direction ne souhaitait pas en dire plus pour le moment. Les détails de cette nouvelle expérience client ne seront dévoilés que lors de l’inauguration.

Depuis l’acquisition par le Groupe Laberge en 1985, l’expansion de l’entreprise est axée sur l’ouverture de nouvelles quincailleries modernes, et sur la rénovation des succursales existantes. Au plus fort de la saison, Canac embauche plus de 5000 travailleurs dans l’ensemble de ses magasins. L’ouverture est prévue pour l’automne.