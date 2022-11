Cégep de La Pocatière : Augmentation marquée des inscriptions aux programmes visés par les bourses du gouvernement

Les programmes du Cégep de La Pocatière qui viennent désormais avec des bourses d’importance données par le gouvernement ont tous vu leurs nombres d’inscriptions augmenter ou se maintenir.

Soins infirmiers est le programme où la hausse est la plus marquée. De 31 personnes inscrites en 2019, ce nombre est passé à 59 lors de la rentrée 2022.

Les bourses appelées Perspective Québec visent à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans des services publics essentiels ou dans des domaines stratégiques pour l’économie où il y a une rareté de main-d’œuvre. La bourse au Cégep est de 1500 $ par session.

En Technologie du génie physique, les inscriptions sont passées de 54 à 61 sur la même période, le nombre s’est maintenu en Techniques d’éducation spécialisée de 118 à 117, et finalement, en Techniques de l’informatique, on y comptait 41 étudiants en 2019 et 53 en 2022.

Au total, 244 étudiants participaient donc aux programmes qui cadrent dans le concept des bourses Perspective Québec en 2019 et ils sont maintenant 290 pour ces mêmes programmes. Les bourses sont données à partir de cette session d’automne.

« Comme nous misons sur une stratégie de communication diversifiée, ces augmentations sont liées à un ensemble d’actions et ne sont pas uniquement attribuables à ces bourses. Néanmoins, ces bourses ont assurément contribué à cette belle augmentation », a commenté Frédéric Busseau, coordonnateur du Service des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de La Pocatière.