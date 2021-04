Cégep de La Pocatière : Les enseignants veulent que la loi 101 soit étendue au collégial

« Il y a actuellement une disproportion qui existe dans le financement. Il y a moins d’étudiants anglophones, mais on investit beaucoup d’argent dans le réseau des cégeps anglophones parce que le financement va en fonction du nombre d’étudiants et que ces établissements sont en croissance parce qu’ils attirent majoritairement des étudiants francophones. Tout cela se fait au détriment des cégeps francophones, dont ceux en région qui souffrent de sous-financement », a mentionné David Boutin, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants des campus de La Pocatière et de Montmagny (SEECLPM).