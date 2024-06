Célébrons l’eau

Juin est le mois de l’eau! L’eau qui a façonné l’histoire du Bas-Saint-Laurent, semant des villages le long de ses rivières, de ses lacs et de son fleuve. L’eau qui est à la confluence des cultures et des traditions du Québec, comme le souligne le thème choisi cette année.

Pour célébrer cette ressource collective, l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) a prévu trois événements spéciaux qui se dérouleront en juin et juillet. OBAKIR vous donne d’abord rendez-vous, le 11 juin prochain, à compter de 19 h, à la Microbrasserie Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup pour une soirée jeu-questionnaire. En équipe de deux à cinq personnes, les participants pourront mesurer leurs connaissances sur l’eau et les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent. Une façon amusante d’en apprendre davantage sur nos lacs et sur nos rivières.

Les rivières vous inspirent ? Vous pourrez transmettre votre texte à OBAKIR pour son concours de microfictions. En 250 mots maximum, vous êtes invité à décrire une rivière environnante, son histoire, les souvenirs qu’elle vous évoque, sa beauté, ses caractéristiques, les transformations qu’elle a connues au fil du temps. Vous pouvez également choisir d’évoquer les rivières en général, leur importance historique et culturelle.

Les activités se termineront le 30 juillet, à Notre-Dame-du-Portage, alors que l’évènement De lacs et de rivières fera résonner les mots d’auteurs et d’autrices, d’essayistes et d’historiens qui ont raconté nos rivières et nos lacs. Organisée en collaboration avec Patrimoine et Culture du Portage, cette lecture publique se déroulera en plein air, sur le terrain de la Pizzeria des Battures. « Autrefois comme maintenant, l’eau est essentielle à la vie. Célébrer le mois de l’eau, rappeler les immenses services écologiques et socio-économiques que nous ont rendus et que nous rendent encore les rivières, c’est aussi amener les gens à réfléchir, à s’engager pour la conservation de cette formidable ressource. », explique Antoine Plourde-Rouleau, biologiste et directeur général d’OBAKIR.

Le Mois de l’eau est célébré partout au Québec. Pour connaître les différentes activités offertes par les 40 organismes de bassins versants de la province, consultez le site www.moisdeleau.org. Pour plus d’information, consultez la page Facebook d’OBAKIR.

Source : Obakir