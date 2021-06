Chapelle du quai : La phase 2 des travaux dès cet automne

Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) de Rivière-Ouelle, communément appelé Chapelle du quai, pourra aller de l’avant avec la phase 2 de son projet de réaménagement et de bonification de son site. Le coût des travaux est estimé à un peu plus de 52 000 $.

Cette deuxième phase prévoit la réfection extérieure du logement aménagé dans l’ancien presbytère de la Chapelle qui fait office de résidence de tourisme. Balcons et escaliers extérieurs seront refaits. Évalués à un peu plus de 37 000 $, ces travaux engloutissent une bonne partie de l’investissement réalisé par le CCCPO.

L’autre portion du projet consiste en l’aménagement d’un sentier d’interprétation ornithologique d’une distance d’environ 250 m et la construction d’un belvédère le long des berges de l’Anse-des-Mercier. Il est aussi prévu d’y déménager la croix de chemin située sur un terrain privé, non loin de la Chapelle, et dont les propriétaires actuels avaient choisi d’en faire don à la Municipalité de Rivière-Ouelle l’an dernier. Précisons que tous ces investissements sont faits de façon à permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite et des familles avec poussettes.

Un investissement de 13 000 $ provenant du gouvernement du Québec permet la réalisation de cette phase 2. La MRC de Kamouraska, le Fonds régional d’investissement en économie sociale (FRIES), Desjardins et différents partenaires s’ajoutent comme bailleurs de fonds. Le CCCPO contribue également grâce à la somme de 50 000 $ amassée lors de la campagne de financement populaire tenue en 2019 et qui a permis déjà de financer une bonne partie de la phase 1 du projet qui consistait au réaménagement du parvis de la Chapelle et à la transformation partielle des espaces intérieurs.

« Dans le futur, on est à réfléchir à mettre en place une forme de sociofinancement récurrent pour le CCCPO qui offrirait aux membres différents avantages. On vise aussi à poursuivre le développement de produits dont la vente sert au financement d’une partie de nos activités », mentionne le président Pierre Larocque.

Programmation

Le dévoilement des esquisses des travaux de la phase 2 de la Chapelle du quai a aussi été l’occasion de présenter la programmation estivale 2021. L’an dernier, les activités étaient limitées aux expositions et au café. Cette année, les mesures sanitaires étant mieux assimilées, les bénévoles récidivent avec une programmation complète.