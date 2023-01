Charles Belley est le nouvel entraineur adjoint de l’équipe de football des Gaulois

Le Cégep de La Pocatière et l’ITAQ annoncent la nomination de M. Charles Belley à titre d’entraîneur-adjoint de l’équipe de football les Gaulois.

À la suite d’un processus de sélection rigoureux durant lequel plusieurs candidatures ont été étudiées, M. Dave-Anthony Gaudreau, directeur adjoint aux études par intérim, Services aux étudiants, et M. Marc Chouinard, entraîneur-chef, ont sélectionné M. Charles Belley comme entraîneur-adjoint. Celui-ci secondera l’entraîneur-chef pour accompagner les joueurs sur le plan sportif, personnel et académique.

En tant qu’entraîneur-adjoint, à temps plein, il débute ce mois-ci, un contrat de deux ans avec les Gaulois. « Je suis très content d’accueillir Charles Belley au sein de notre équipe. Son expérience au niveau universitaire, son savoir-faire et son analyse tactique lui permettront de jouer un rôle important dans la préparation stratégique des athlètes. Je suis persuadé qu’il saura exercer une influence positive afin de faire progresser nos étudiants-athlètes en ce qui a trait à leur jeu, mais aussi à leur parcours collégial », mentionne M. Marc Chouinard, entraîneur-chef de l’équipe de football — les Gaulois.

Natif de Charlevoix, M. Belley a acquis de l’expérience comme assistant-entraîneur avec les Stingers de l’Université de Concordia de 2021 à 2022. De plus, il a occupé le rôle de coordonnateur des unités spéciales et d’entraîneur des secondeurs au Cégep de Chicoutimi lors de la dernière saison. De 2018 à 2020, il a fait carrière au niveau universitaire comme joueur avec les Stingers et il a, auparavant, joué quatre saisons avec les Couguars de Chicoutimi au niveau collégial.

Source : Cégep de La Pocatière