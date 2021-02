Chère direction, cher corps enseignant, chers membres du personnel

Les prochains mots sont pour vous. Durant toute cette crise, on vous oublie. Cela me bouleverse. Sachez que nous savons que vous êtes dans le même bateau que nous et, surtout, que vous travaillez d’arrache-pied afin de nous donner la meilleure éducation possible.

Tout d’abord, je m’adresse à vous, membres du corps enseignant. Je tiens à vous remercier pour votre travail exceptionnel. Vous vous investissez sans relâche pour nous enseigner la matière que nous voulons apprendre, et ce, dans un contexte, ma foi, très difficile. Je crois que vous devez parfois être épuisés. Ce n’est certainement pas facile de vous lever chaque matin en espérant que la COVID n’existe plus, en espérant pouvoir nous revoir, assis dans votre classe, à écouter vos précieux cours.

La situation est pour vous tout aussi difficile que pour nous. Il vous faut user de créativité de manière exceptionnelle, afin de nous garder motivés et à l’écoute devant notre écran, tout en nous offrant la matière des cours. Vous devez probablement passer de nombreuses heures devant vos notes de cours en vous demandant quelles notions vous devez nous enseigner et, surtout, comment vous resterez en mesure, dans le contexte virtuel, de nous transmettre ces connaissances qui nous seront utiles pour notre futur emploi.

Nous, étudiants, sommes conscients de tous les sacrifices que vous avez dû faire et que vous faites toujours pour nous offrir le meilleur enseignement possible dans ce contexte particulier. Vos efforts ne passent pas sous silence et nous en sommes extrêmement reconnaissants.

Je pense à Nadine Bélanger qui ne peut pas regarder ses élèves et leur dire : « On rit ! » et prendre un 30 secondes pour relâcher toute la pression et voir les sourires un à un devant elle. Je pense à Jean-François Jacques qui donne son cours d’économie avec passion et qui voit dans nos visages à quel point nous voulons en apprendre davantage. Je pense à Louis-Philippe Sasseville qui nous encourageait à nous surpasser durant nos cours d’éducation physique et qui, après nos efforts, nous regardait dans les yeux en faisant un « high five » tout en disant : « Je le savais que tu étais capable ! ».

Je pense à tous les enseignants et enseignantes qui ne peuvent pas vérifier en un regard si leurs étudiants et étudiantes comprennent bien la matière. Je pense à tous ceux parmi vous qui n’ont jamais vu le visage de certains d’entre nous puisqu’il y a la COVID. Les noms ci-dessus sont des exemples parmi tant d’autres ! Vous êtes toutes et tous des passionnés. J’imagine le soulagement que vous avez dû ressentir lorsque le gouvernement a demandé aux établissements d’études supérieures de permettre aux étudiantes et étudiants d’avoir au minimum un cours en présentiel par semaine ! Le fait que certains d’entre nous aient eu la chance d’assister à des cours en présentiel et que, du coup, nous ayons à nouveau l’opportunité de nous revoir doit vraiment vous rendre heureux, tout comme nous.

Les prochains mots s’adressent à vous, chère direction. J’en aurais tant à vous dire !

Vous qui écoutez attentivement chaque point de presse pour savoir ce que le gouvernement permettra ou non dans vos établissements.

Vous qui avez réunion par-dessus réunion pour maximiser la sécurité entre nos murs afin de protéger le personnel ainsi que les étudiantes et étudiants et afin de pouvoir, par conséquent, raviver la vie étudiante.

Vous qui travaillez d’arrache-pied pour trouver des moyens pour faciliter et favoriser notre réussite scolaire.

Vous qui prenez position sur certains sujets dans le but d’améliorer notre condition étudiante.

Nous voyons vos efforts.

Si vous croyez que vous n’en faites pas assez, détrompez-vous. Vous êtes les premiers sur la ligne de notre réussite scolaire. Merci pour votre courage et votre travail.

Finalement, quelques lignes pour vous, chers membres du personnel. Sans vous, que serions-nous ? Je pense aux membres du service des affaires étudiantes, aux API, aux personnes qui travaillent à la bibliothèque, aux agents de sécurité, etc.

Vous qui adorez voir les corridors fourmiller de vie et qui, le sourire aux lèvres, y saluez les passants.

Vous qui aimez nous voir relaxer dans vos locaux avant notre prochain cours.

Vous qui avez l’habitude de nous saluer lorsque nous nous croisons dans les corridors.

Je tiens à vous remercier : vous travaillez chaque jour pour nous permettre d’avoir une vie étudiante agréable malgré la pandémie. Je partage votre peine de voir l’établissement aussi vide. Je partage vos soucis à chercher toujours ce que l’on pourrait faire de mieux pour nos étudiantes et étudiants. Je partage votre cri du cœur quand vous dites : « Ne lâchez pas ! ».

Tout récemment, les pourcentages d’échecs, d’abandons et de cours incomplets sont sortis au grand jour. Malheureusement, malgré une tonne d’efforts, ces chiffres sont plus élevés qu’à la normale. Je me suis interrogée sur ce que nous avions peut-être oublié de faire et sur ce que nous pourrions améliorer. Ensuite, je me suis rappelé que nous faisons notre possible. Il n’y a pas de réponse gagnante, la situation est difficile et il faut reconnaitre que malgré tout, nos mesures mises en place font une différence dans notre cégep.

Vous travaillez tous ensemble chaque jour pour nous donner un milieu d’enseignement bien adapté et pour conserver la qualité de la pédagogie offerte. Vous êtes aussi disponibles pour nous à chaque moment de la journée. Vous vous donnez corps et âme afin que nous puissions avoir la meilleure vie étudiante dans ce dur contexte.

Merci.

Merci d’être là pour nous.

Merci d’être disponibles.

Merci de faire tous ces précieux efforts pour nous.

Soyez rassurés, nous sommes conscients que vous êtes des acteurs clés dans notre réussite scolaire, dans un contexte d’enseignement à distance. Vous faites définitivement partie de la solution gagnante vers le chemin de notre réussite. Maintenant, il ne faut surtout pas lâcher.

Restez forts. Ensemble, nous réussirons à aller loin.

J’espère que ces mots vous feront sourire. Je les ai écrits avec mon cœur. Je crois que nous ne vous disons pas assez que vous êtes des personnes incroyables.

En espérant que je pourrai vous saluer prochainement dans un des corridors de notre Cégep.

Cordialement,

Audrey Côté, Responsable à la coordination générale de l’AGEECLP